Arrogante? Cristiano Ronaldo faz 40 anos e declara: ‘Sou o jogador mais completo que já existiu’

Além de Neymar, Cristiano Ronaldo também faz aniversário nesta quarta (5)! O atleta português completou 40 anos e, em entrevista comemorativa, analisou a sua carreira no futebol. “Acredito que sou o jogador mais completo que já existiu. Não vi ninguém melhor do que eu”, disparou Cristiano Ronaldo. Ele ainda citou Pelé e Maradona, mas preferiu exaltar as próprias qualidades e lembrar que está em busca do centésimo gol. “Está precisando ir ao oftalmologista, mas, de resto, está tudo bem com ele”, cutucou Keila Jimenez.