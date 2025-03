Assustada, Christiane Torloni diz que foi assaltada durante passeio de bicicleta no RJ

Christiane Torloni usou as redes sociais para contar que foi assaltada na zona sul do Rio de Janeiro enquanto fazia um passeio de bicicleta. A atriz disse que o criminoso arrancou um cordão de seu pescoço que tinha um valor sentimental, já que havia sido um presente do filho. Depois do ocorrido, Christiane disse que passou o restante do feriado se sentindo assustada.