Ben Affleck estaria disposto a ter outra chance com a ex-mulher Jennifer Garner

Após se separar de Jennifer Lopez e ir morar perto da ex, parece que Ben Affleck está decidido a ter uma nova chance com Jennifer Garner. Isso porque, além de estar frequentando bastante a casa dela, o que já fez o marido da atriz se incomodar, os dois apareceram abraçados em foto recente durante o aniversário do filho deles. "Parece que ela está pensando [na reconciliação]", comentou Keila Jimenez.