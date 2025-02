Beyoncé anuncia turnê do álbum ‘Cowboy Carter’ e gera expectativa dos fãs brasileiros

No último domingo (2), Beyoncé levou dois prêmios no Grammy 2025, se empolgou e já espalhou a novidade: teremos turnê mundial do álbum ‘Cowboy Carter’! Logo, os fãs brasileiros se animaram em ter a ‘Queen B’ por aqui, mas nenhum destino na América do Sul foi confirmado. Sem datas por enquanto, a cantora anunciou apenas shows nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França.