Beyoncé deve vir ao Brasil para show gratuito em Copacabana (RJ)

O sucesso estrondoso do show gratuito de Madonna neste ano pode se repetir em 2025 com outra diva do pop. Ao que tudo indica, a prefeitura do Rio de Janeiro negocia mais uma super atração e o nome de Beyoncé é o mais cotado. Se tudo der certo, a cantora deve se apresentar no mesmo modelo que Madonna fez em maio, em um show aberto na praia de Copacabana. Entenda!