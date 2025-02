Bloqueio nas redes sociais e afastamento: entenda a treta de Justin com o pai de Hailey Bieber

Justin e Hailey Bieber bloquearam o pai da modelo, Stephen Baldwin, nas redes sociais e estariam mantendo distância do ator. O motivo? O sogro de Justin teria feito algumas publicações insinuando que a vida do casal não anda bem, como se estivessem passando por uma crise. "Não é só você que tem problema com a sua sogra ou sogro, o Justin também tem", brincou Keila Jimenez. Com a treta familiar, Stephen não teria conhecido nem o neto, o pequeno Jack Blues, que nasceu em agosto de 2024.