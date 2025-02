Britney Spears teria pago R$ 12 milhões para encerrar disputa judicial contra o pai

Terminou há quatro anos, mas continua rendendo: só agora veio à tona o valor gasto por Britney Spears para se livrar do processo judicial contra o pai. A Princesa do Pop teria pago R$ 12 milhões de honorários para os advogados de Jamie Spears. Essa foi a condição estabelecida por ele para encerrar tudo de uma vez e não arrastar a briga novamente. Lembrando que, em 2021, Britney se livrou da tutela do pai.