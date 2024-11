Bruna Biancardi faz tour pelo quarto de Mavie e impressiona seguidores com tamanho

A pequena Mavie, filha de Bruna Biancardi com Neymar, está bem servida quanto ao tamanho do seu quarto! Nas redes, a mãe fez um tour pelo espaço, que conta com piscina de bolinhas, área para pintura, casinha de chá, mesa, sofá com televisão e um closet cheio de roupinhas. A amplitude do ambiente impressionou os seguidores, que não perderam tempo em discordar de Bruna ao ouvi-la falar “quartinho”. “Quartinho não, é praticamente um showroom, um latifúndio”, opinou Keila Jimenez. Confira!