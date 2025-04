Bruna Biancardi viaja com a irmã de Neymar para fazer enxoval da segunda filha em Orlando, nos EUA

Bruna Biancardi viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a filha Mavie para fazer o enxoval de Mel, sua segunda herdeira com Neymar. Quem também embarcou junto foi a irmã do jogador, Rafella Santos, e outras amigas da influenciadora. Bruna ainda curtiu os parques da Disney e mostrou momentos fofos de Mavie encontrando os personagens. Veja!



