Bruno Mars supera The Weeknd e se torna o artista mais ouvido do mundo

Bruninho não está para brincadeira! Após quase um mês no Brasil e sucesso absoluto em todo o mundo, Bruno Mars se tornou o artista mais ouvido em uma plataforma de áudio, com 120 milhões de usuários por mês escutando as suas músicas. Antes, quem ocupava esse posto era The Weeknd. “Duas parcerias fizeram ele chegar aí”, apontou Keila Jimenez. Isso porque Bruninho lançou recentemente as colaborações ‘Die With A Smile’, com Lady Gaga, e ‘Apt’, com Rosé. Veja!