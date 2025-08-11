'Camp Rock' outra vez? Demi Lovato e Joe Jonas recriam performance de 'This is Me'
Cantora foi a participação especial de um dos shows da turnê de 20 anos dos Jonas Brothers
Alô, fãs de 'Camp Rock'! Quem viveu acompanhando Demi Lovato e Joe Jonas foi à loucura com o que aconteceu no último final de semana: a cantora subiu ao palco de um dos shows da turnê de 20 anos dos Jonas Brothers para cantar o hit 'This is Me'. Após 17 anos, o momento emocionou o público da plateia e também na internet. Veja como foi!
