César Menotti mostra alagamento em pista de aeroporto e perrengue para chegar em show no PR

César Menotti compartilhou nas redes sociais o perrengue que passou ao lado do irmão, Fabiano Menotti, para chegar ao local do show no interior do Paraná. Isso porque, com as fortes chuvas, a na pista de decolagem do aeroporto ficou alagada, mas o piloto garantiu aos sertanejos que seria seguro viajar de jatinho. César e Fabiano ainda tiveram que pousar em um local diferente e enfrentaram horas de estrada com escolta da polícia. “Tem gente que, por muito menos, não sobe no palco”, opinou Keila Jimenez.