Cheiro e almofada: veja a estratégia de João Gomes para fazer o filho dormir

Quando o assunto é o sono do bebê, mães e pais tentam de tudo! Mas, desta vez, João Gomes surpreendeu: em vídeo nas redes sociais, o cantor mostrou a estratégia que usa para ninar o filho Jorge e, depois, conseguir seguir o dia sem que ele acorde. João faz com que o bebê durma, esfrega uma almofada no corpo para absorver o cheiro e coloca o item ao lado da criança. Será que funciona mesmo? Veja!