Chitãozinho e Xororó agitam show de Bruno Mars com ‘Evidências’

Os fãs de Bruno Mars estão bem servidos com os shows do cantor pelo Brasil! Além de todo o talento e carisma do “Bruninho”, nomes de peso da música nacional estão chegando com tudo nas apresentações. A mais recente ficou por conta de Chitãozinho e Xororó, que embalaram a galera ao som de um clássico: ‘Evidências’. A música, quase um hino do país, também caiu no gosto de Bruno Mars, que já a cantou em shows passados. Assista!