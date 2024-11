Chris Martin cai em alçapão durante show na Austrália e esclarece: ‘Não foi combinado’

Durante show em Melbourne, na Austrália, Chris Martin caiu em alçapão do palco sem querer e, é claro, o vídeo do momento foi bastante repercutido pelos fãs. Em imagem, o cantor aparece dando passos para trás quando, de repente, some em um buraco. Ao voltar para a apresentação, o vocalista do Coldplay fez questão de esclarecer que o tombo não estava previsto. Veja como foi!