Criminosos invadem castelo de Windsor enquanto príncipe William e Kate dormiam

A Família Real britânica levou um susto na madrugada desta segunda (18). Criminosos usaram um caminhão para arrombar os portões do castelo de Windsor e levaram com eles uma caminhonete e um quadriciclo, localizados em um celeiro da propriedade. O príncipe William, Kate Middleton e os filhos estavam dormindo no momento do assalto. Saiba mais na reportagem de Patrícia Nielsen.