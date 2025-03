Cristiana Oliveira faz desabafo após um mês com problemas de coluna: ‘Não tem sido fácil’

Não tem sido fácil! É o que disse a atriz Cristiana Oliveira, que desabafou nas redes sociais ao completar um mês desde o diagnóstico de pinçamento do nervo cervical. Ela reclamou da dor “lancinante” na região do pescoço, das três internações e do tratamento com medicamentos. "Não tem sido fácil", escreveu Cristiana. A atriz, inclusive, posou para foto com um daqueles famosos colares cervicais. “Quem já teve essa dor, diz que ela é tão inesquecível quanto pedra no rim”, descreveu Keila Jimenez. Agora, a artista disse que a situação está melhorando. Veja!