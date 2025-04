David Beckham tenta de tudo para resolver as brigas na família antes de seu aniversário

Tem barraco de família na gringa também! David Beckham está empenhado em resolver as brigas entre os seus filhos antes da sua festa de 50 anos, que será no dia 2 de maio. No aniversário de 51 anos de Victoria Beckham, o filho mais velho do casal, Brooklyn, não foi à celebração, preferindo participar do festival Coachella. Além disso, conflitos teriam surgido entre os irmãos por causa do relacionamento de um deles com a ex-namorada do outro. Beckham ainda espera que o aniversário consiga unir a família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!