Depois de Lexa, MC Guimê avança e pede namorada em casamento: ‘Minha rainha’

Ela disse “sim”! Após quase dois anos do término com Lexa, MC Guimê avançou no novo relacionamento e pediu a mão de Fernanda Stroschein, empresária e influenciadora digital. Os dois estavam juntos desde março de 2024. Nas redes sociais, o funkeiro mostrou o momento especial e se declarou para a noiva. “Meu amor, tu não tem dimensão de quanto tem sido e és importante pra mim”, escreveu. “Minha companheira, minha rainha”, completou MC Guimê.



