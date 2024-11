Eliezer reclama de falta de energia e água em mansão após fortes chuvas em SP

As fortes chuvas em São Paulo na última sexta-feira (11) e no fim de semana provocaram estragos por toda a cidade. Quem também foi afetado foi Eliezer, marido de Viih Tube, que usou as redes sociais para mostrar o que aconteceu em sua mansão. "Estamos todos bem, limpando, tirando a árvore que caiu na casa. Comunicação está difícil, porque não tem água, nem energia”, escreveu o influenciador digital em publicação. Eliezer ainda mostrou uma árvore que caiu na piscina, e outro que teria despencado na porta do imóvel. “O susto foi grande, ele disse que o barulho foi terrível”, comentou Keila Jimenez. Veja!