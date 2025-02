Em talk show dos EUA, Fernanda Torres conta perrengue na alfândega com troféu do Globo de Ouro

Após a vitória no Globo de Ouro, Fernanda Torres ganhou ainda mais projeção internacional e, agora, participou de dois talk shows americanos. "Brilhando muito e com o inglês afiado", elogiou Keila Jimenez. No primeiro, ela contou piada e se divertiu com os apresentadores. "Eles não estudaram muito para entrevistá-la", criticou Keila. Já no segundo programa, comandado por Jimmy Kimmel, Fernanda contou o perrengue que passou na alfândega de Nova York, nos Estados Unidos, por estar com o troféu do Globo de Ouro na bagagem de mão. A reação do policial que a questionou foi surpreendente, e é claro que todo mundo deu risada com a atriz! Veja como foi!