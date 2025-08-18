Entenda a declaração da neta de Raul Gil e por que ela não pode falar sobre o apresentador

Em meio a um conflito familiar, a neta de Raul Gil, Raquel Gil, expôs nas redes sociais que está proibida de falar sobre o avô publicamente por causa de uma notificação extrajudicial de Raulzinho, seu tio. Raquel disse que se sente frustrada por ver a mãe sofrer e estar afastada do apresentador. Isso porque Nanci, mãe de Raquel, tem uma briga antiga com Raulzinho. Ela acredita que as ações do irmão têm o objetivo de controlar os negócios de Raul Gil. "Torço para que eles façam as pazes", comentou Keila Jimenez.



