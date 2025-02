Entenda o que aconteceu com o cabeleireiro de Jennifer Lopez que morreu em Dubai

O cabeleireiro dos famosos Jesus Guerrero estava em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, fazendo um trabalho com Jennifer Lopez quando teve uma morte repentina. O profissional, que já fez os cabelos de Katy Perry, Dua Lipa, Demi Moore e Kylie Jenner, tem 34 anos e faleceu após passar por complicações de uma pneumonia. Na internet, os amigos de Jesus Guerrero insinuaram que a equipe de uma "famosa" o abandonou e não prestou ajuda no país do Oriente Médio. Cobrada por um posicionamento, J-Lo fez uma publicação em homenagem ao cabeleireiro, mas bloqueou os comentários. Agora, Kylie Jenner arcou com os custos para trazer o corpo de Jesus Guerrero.