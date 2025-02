Equipe de Luan Santana desmente internação e diz que cantor realizou apenas exames de rotina

Boatos se espalharam nas redes sociais de que Luan Santana havia sido internado às pressas para tratar uma inflamação no apêndice. Acontece que a equipe do cantor veio a público esclarecer que, na verdade, Luan foi hospitalizado para realizar exames de rotina, que foram adiados devido ao nascimento de Serena, sua filha com Jade Magalhães. "Está tudo bem com ele", informou Keila Jimenez.