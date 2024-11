Estúdio nega que Ariana Grande recebeu R$ 82 milhões a mais do que Cynthia Erivo para fazer Wicked

Uma polêmica envolvendo uma suposta disparidade salarial entre as protagonistas de Wicked fez o estúdio responsável pelo filme se pronunciar. De acordo com notícias que circularam, Ariana Grande teria recebido R$ 87 milhões, ao passo que Cynthia Erivo teria embolsado apenas R$ 5 milhões. Os responsáveis pelo longa, no entanto, desmentiram a informação e afirmaram que as duas ganharam praticamente a mesma quantia. Entenda.