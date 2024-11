Fã consegue foto com Mariah Carey após visitar estátua de cera da cantora em museu

Fã sortuda essa aqui! Uma admiradora de Mariah Carey, a Michele, postou selfie com a estátua de cera da cantora no museu Madame Tussauds e brincou que, na verdade, gostaria de fazer uma foto ao lado da Mariah ‘de verdade’. A cantora viu o comentário nas redes sociais e, em um show, fez questão de fazer o registro com Michele! Imagina que sonho? Veja como foi!