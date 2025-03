Famosos marcam presença em pré-estreia do documentário em homenagem a Milton Nascimento

A pré-estreia do documentário sobre Milton Nascimento aconteceu na última quarta-feira (12), em São Paulo, e reuniu famosos, como Sandy e Junior Lima, Samuel Rosa e Bruna Lombardi. O filme será lançado oficialmente no dia 20 de março e vai mostrar os bastidores da turnê de despedida do 'Bituca'. A narração ficou por conta de Fernanda Montenegro, além dos depoimentos emocionantes de Gilberto Gil e Chico Buarque. Veja!