Faustão se recupera bem de infecção e pode deixar o hospital até o final de semana

Faustão foi internado em um hospital de São Paulo para tratar uma infecção. A última atualização do estado de saúde do apresentador diz que o quadro é estável, e ele pode ter alta até o final de semana. Desde dezembro do ano passado, Fausto Silva vem enfrentando uma infecção, com idas e vindas ao hospital. Lembrando que Faustão já passou pelos transplantes de rim e de coração. "Ele não gosta de ficar no hospital, eu sei que ele não gosta", comentou Keila Jimenez.