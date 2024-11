Fernanda Montenegro entra para o Livro dos Recordes ao reunir 15 mil pessoas em teatro

Ícone do cinema brasileiro, Fernanda Montenegro entrou para o Guinness Book – o Livro dos Recordes – ao reunir a maior plateia em uma apresentação de teatro. Cerca de 15 mil pessoas assistiram à atriz fazer uma leitura de textos da filósofa Simone de Beauvoir, em agosto deste ano, em São Paulo. A artista afirma que, na altura do campeonato, uma emoção dessa não vai se repetir, mas que é maravilhoso ter esse reconhecimento, fruto do ofício que ela escolheu.