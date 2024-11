Fila andou! Angelina Jolie pode estar namorando rapper britânico Akala

O passado de Angelina Jolie com Brad Pitt parece estar bem enterrado. Ao que tudo indica, a atriz está tendo um affair com o rapper britânico Akala e já teria sido apresentada aos familiares do cantor. Os dois se conhecem há bastante tempo e chegaram a trabalhar juntos em algumas causas sociais. Caso o namoro se confirme, será o primeiro relacionamento da artista desde o polêmico divórcio de Brad Pitt.