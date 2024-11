Filha de Paulo Vilhena diverte internautas ao estranhar a mudança de visual do pai

Quem segue Paulo Vilhena nas redes sociais se divertiu com um vídeo recentemente publicado. O ator precisou ficar loiro e tirar a barba para um novo projeto e decidiu registrar a reação de sua filha, Manuela, ao vê-lo pela primeira vez com a nova aparência. A pequena, que antes aparecia sorrindo, fecha a cara e se afasta, incerta do que fazer. “Ela está pensando ‘será que esse é meu papai?’”, aposta Keila Jimenez. Confira!