Filho caçula do jogador Marcelo dá drible no pai e o surpreende Liam, de apenas 9 anos, deixou o atleta do Fluminense de queixo caído ao mostrar muita desenvoltura com a bola no pé

Keila Jimenez|Do R7 14/10/2024 - 14h55 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share