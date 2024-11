Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert fazem estreia nas passarelas

Os gêmeos Francisco e João, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estrearam juntos nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Esse foi o primeiro desfile dos jovens de 16 anos e contou com o olhar atento da mamãe coruja, que aproveitou para transmitir o momento ao marido por meio de videochamada. “Estavam lindíssimos com esse cabelo ‘minha vó me penteou’”, aponta Keila Jimenez, ao reforçar o talento da dupla.