Filmes de Lady Gaga e Dakota Johnson são indicados ao prêmio de piores do ano no Framboesa de Ouro Além de ‘Coringa 2’ e ‘Madame Teia’, ‘Megalópolis’ também lidera a lista da cerimônia humorística que elege os fracassos do cinema

Keila Jimenez|Do R7 22/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share