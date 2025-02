Franja, obra de R$ 27 mil e saia ‘estranha’: veja os looks dos famosos no tapete vermelho do Grammy

Se tem premiação, tem análise de looks de Keila Jimenez! Lady Gaga e Miley Cyrus devem ter ido ao mesmo cabeleireiro, já que as duas apareceram no tapete vermelho exibindo uma franja curta. Os filhos de Will Smith, Jaden e Willow, roubaram a cena pelos acessórios: Jaden usou um castelo na cabeça, uma obra de arte de R$ 27 mil, enquanto Willow estava com dentes de prata. Já Jennifer Lopez confundiu os fãs ao usar uma saia “conceitual” e “estranha”. Veja!