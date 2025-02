Gente como a gente? Luciana Gimenez anda de metrô nos EUA e dá dicas para economizar dinheiro

Diva do povo! Curtindo viagem em Nova York, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez contou aos seguidores que prefere usar o transporte público quando está por lá, já que é rápido e mais barato. A apresentadora contou que coloca mais de R$ 200 de créditos no cartão do metrô para se locomover pela cidade por uma semana. Veja!