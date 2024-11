Gisele Bündchen diz que prefere adiar descoberta do sexo do bebê

Após alguns boatos na internet, a notícia foi confirmada na fonte! A equipe de Gisele Bündchen esclareceu que, sim, a modelo está grávida do professor de jiu-jítsu Joaquim Valente. Os dois estão juntos desde junho de 2023, e esse será o terceiro filho de Gisele, que já é mãe de Benjamin e Vivian, frutos do casamento com Tom Brady. A artista teria dito que não quer saber o sexo do bebê por enquanto e estaria já no sexto mês de gravidez. “O nascimento [da criança] está previsto para o começo do ano que vem”, informou Keila Jimenez.