Golpista usa inteligência artificial para enganar francesa em falso namoro com Brad Pitt

Um golpista usou inteligência artificial para forjar imagens e fazer com que uma francesa achasse que conversava com Brad Pitt e, ainda, que tinha um romance com ele. O criminoso contou para a mulher, de 51 anos, que estava internado com câncer renal e enviava supostas fotos do ator no hospital. O golpista ainda dizia que não tinha dinheiro, já que os bens estariam bloqueados após a separação de Angelina Jolie. A francesa só percebeu que caiu em um golpe quando soube que Brad Pitt assumiu namoro com Inés de Ramón.