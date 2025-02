Gustavo Mioto pede respeito após ataques aos seus amigos por causa do namoro com Ana Castela

Gustavo Mioto desabafou nas redes sociais sobre internautas que estão usando as contas de seus amigos para falar sobre o relacionamento dele com Ana Castela, que chegou ao fim em dezembro do ano passado. "Triste sabendo de uns aglomerados de 'fãs' ofendendo e querendo denunciar o perfil de trabalho de amigos meus por achismos", escreveu o cantor. Gustavo pediu respeito e, ainda, para que os internautas parem de fazer os ataques.