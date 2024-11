Gusttavo Lima brinca com fãs ao fingir levar celulares arremessados no palco

Gusttavo Lima não segurou a emoção ao cantar para um grande público em Miami, nos Estados Unidos. Segundo Keila Jimenez, o artista não imaginava chegar onde chegou e essa alegria foi expressa em um momento bem divertido. Ao se deparar com diversos celulares arremessados no palco – estratégia usada pelos fãs para garantir uma selfie do cantor – ele simplesmente os recolheu e guardou no bolso, alegando estar precisando dos aparelhos. Claro que tudo não passou de uma brincadeira e ele os devolveu após fazer fotos e vídeos.