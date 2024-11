Gusttavo Lima ganha celular de mais de R$ 10 mil de fã após exibir aparelho quebrado

As brincadeiras de Gusttavo Lima com celulares parecem ter surtido efeito! Um dia depois de exibir nas redes seu aparelho gasto e quebrado, o sertanejo recebeu de presente de um fã um modelo de última geração, que custa mais de R$ 10 mil. No primeiro vídeo, o cantor disse não se importar com esse tipo de coisa e achar besteira trocar de celular só porque foi atualizado. “Olha quem fala, né, o moço que compra carro importado como se fosse pregador”, alfinetou Keila Jimenez. Confira!