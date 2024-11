Gusttavo Lima ganha R$ 1,1 milhão para fazer show personalizado em festa de debutante

Gusttavo Lima inaugurou um novo trabalho: participação especial em festas de debutante! Valentina Cabral, filha de um casal de empresários que têm negócios na Angola, contratou o Embaixador pela bagatela de R$ 1,1 milhão para fazer um show personalizado na celebração. Gusttavo ficou bastante tempo no palco e cantou todas as músicas que a adolescente pediu. No total, a festa custou R$ 2,5 milhões e teve 670 convidados. "Quem tem limite é o meu cartão de crédito, porque o dela, não", brincou Keila Jimenez.