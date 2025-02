Homem do momento! Selton Mello é anunciado no elenco de remake de ‘Anaconda’

É o homem da vez! Com o sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’, Selton Mello chamou a atenção do mercado internacional e foi escalado para atuar no remake do clássico ‘Anaconda’. No filme, o artista estará ao lado de Jack Black, Paul Rudd e outros nomes do cinema. “Vai dar certo”, desejou Keila Jimenez. Saiba mais!