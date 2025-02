Hugo, da dupla com Tiago, diz que exagerou na maquiagem após publicar antes e depois Cantor chocou os fãs com a mudança no rosto e no cabelo, mas esclareceu que a versão atual não é bem assim

Keila Jimenez|Do R7 27/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share