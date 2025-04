Jão diz que vai usar pausa na carreira para viver luto e cuidar da saúde

Como prometido, Jão anunciou, enfim, a pausa na carreira após finalizar a 'Superturnê', que arrecadou R$ 50 milhões. O cantor fez sua última apresentação no Lollapalooza e se "despediu" do público nas redes sociais. Segundo Jão, o tempo será usado para viver o luto pela perda dos avós e cuidar do corpo e da mente, que não foram possíveis com a rotina intensa de shows e dedicação ao meio artístico. "Eu já sei por [meio de] fontes que ele vai fazer uma coisa meio Harry Styles: curtir o mundo viajando para, depois, voltar", informou Keila Jimenez.