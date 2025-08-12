Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Jennifer Lopez recebe visita inusitada de inseto em show; veja o vídeo

Apesar da surpresa, a atriz e cantora lidou muito bem com o perrengue e espantou um grilo com classe

Keila Jimenez|Do R7

Classe até no perrengue! Durante um show no Cazaquistão, Jennifer Lopez recebeu a visita inusitada de um inseto: um grilo gigante subiu em sua roupa e parou no pescoço enquanto ela cantava. Mesmo assim, ela manteve a postura e lançou o grilo para longe sem parar a apresentação. Veja o vídeo!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • diario-das-celebridades
  • Cazaquistão
  • Show

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.