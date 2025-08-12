Jennifer Lopez recebe visita inusitada de inseto em show; veja o vídeo
Apesar da surpresa, a atriz e cantora lidou muito bem com o perrengue e espantou um grilo com classe
Classe até no perrengue! Durante um show no Cazaquistão, Jennifer Lopez recebeu a visita inusitada de um inseto: um grilo gigante subiu em sua roupa e parou no pescoço enquanto ela cantava. Mesmo assim, ela manteve a postura e lançou o grilo para longe sem parar a apresentação. Veja o vídeo!
