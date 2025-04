Jojo Todynho disputa buquê, noiva ganha música e mais: veja como foi o casamento de Jake e Mariano

Romance de reality dá futuro, sim! E mais uma prova é o casal Jakelyne Oliveira e Mariano, que oficializaram a união nesta terça-feira (15), em no interior de São Paulo. Durante a cerimônia dos ex-peões de A Fazenda 12, que estão juntos desde o reality rural, o noivo aproveitou para cantar pela primeira vez a música que fez para a amada. Já a festa contou com a presença de famosos, como Duda Reis, Flávia Viana e o cantor Munhoz, que faz dupla com Mariano. Na hora do buquê, quem protagonizou a disputa foram as ex-participantes de A Fazenda, Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Quem será a próxima a se casar? Veja como foi!



