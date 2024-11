Junior Lima faz retrospectiva de mudanças no cabelo e diverte seguidores Cantor reagiu com bom humor às versões que já teve ao longo dos anos, incluindo na infância, quando fazia dupla com Sandy

Keila Jimenez|Do R7 18/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share