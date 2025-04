Justin Bieber estaria há dias sem dormir e com alimentação desregulada

Justin Bieber tem gerado preocupação entre os fãs, familiares e amigos por causa de seu comportamento alterado nas redes sociais. Recentemente, o cantor apareceu em uma live falando e fazendo gestos sem sentido. Boatos circulam de que Justin está há dias sem dormir e sem se alimentar adequadamente. A esposa do artista, Hailey Bieber, pediu a amigos que orem pela recuperação. "Ele já teve graves problemas com uso de drogas e também com saúde mental", relembrou Keila Jimenez.