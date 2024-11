Justin Bieber faz participação em show do rapper Don Toliver após afastamento dos palcos

Após um tempo afastado dos palcos, Justin Bieber fez uma participação especial em show do rapper Don Toliver, seu amigo. O cantor estava recluso, mas surpreendeu os fãs e despertou até a expectativa de um retorno em breve. Lembrando que Justin se apresentou no Brasil pela última vez em 2022, durante o Rock in Rio, e logo cancelou a turnê que faria aqui por motivos de saúde. “Ele está dizendo que sente falta, não sei se tem liberação médica para voltar”, comentou Keila Jimenez. Veja!